Otobüste Evlilik Teklifi Hüsrana Döndü

BURSA-ÖZEL) Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti, sonu hüsran ile bitti

BURSA - Bursa'da yaşlı bir adam otobüste seyahat ederken tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Yaşanan olay sonrası kadın ve yolcular çılgına dönerken, şoför ise yaşlı adamı yol ortasında indirdi. Otobüsteki yolcular ise, "Bu olay ancak Esra Erol'un programında olur" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi. Otobüsteki yolcular ise, "Bu olay ancak Esra Erol'un programında olur" diyerek tepki gösterdi.