Otomobil Duvarın Altına Düştü, İki Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde el freni çekilmesi unutulan otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 808. sokakta bulunan park halindeki aracın arka koltuğunda oturan Ayşe E., ve Emine U., otomobilin aniden hareket etmesiyle panik yaşadı.

El freninin çekilmediği fark edilen aracın kapısını açarak atlayan Emine U'nun ayağının üzerinden otomobilin tekeri geçti. Hızla ilerleyen araç daha sonra istinat duvarından aşağıya düştü. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Ayşe E'de yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN