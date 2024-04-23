Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 1 yaralı

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 19:52
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Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barguzu Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 24 BE 571 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan iki araca çarptıktan sonra kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada Ç.B. isimli kişi yaralanırken, 2 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 1 yaralı - Son Dakika
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