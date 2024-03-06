Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı

Küçükçekmece'de E-5 yanyolda meydana gelen kazada, bir otomobil seyir halindeki otobüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

06.03.2024 23:51  Güncelleme: 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı

Küçükçekmece'de otobüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 yanyolda benzinlikten çıkan otomobil, seyir halindeki otobüse çaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece E-5 Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan çıkıp ters yöne gitmeye çalışan 06 BZH 448 plakalı otomobil, yan yoldan ilerleyen 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs önce aydınlatma direğine çarpıp ardından refüjü aşarak ana yola savruldu. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otobüsün diğer yolcuları ise başka otobüse aktarıldı. Yaralı sürücülerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
    00:37 Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

    Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
22:37 Dışişleri İsrail’in Batı Şeria’daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
22:15 CHP’de “DEM’e kapılar kapalı“ krizi: Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e ’dilim sürçmedi’ resti CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
22:02 Mitinge damga vuran anlar Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı Mitinge damga vuran anlar! Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı
23:28 İlk kupasını kazanmaya çok yakın İşte Terim’in finaldeki rakibi İlk kupasını kazanmaya çok yakın! İşte Terim'in finaldeki rakibi
22:14 İsmail Kartal’a ’’Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu’’ soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi İsmail Kartal'a ''Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?'' soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi
21:53 Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı
20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP lideri Özel’den DEM Parti’ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme CHP lideri Özel'den DEM Parti'ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 00:36:10. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin otobüse çarptığı anlar kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement