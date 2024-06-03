Otomobiliyle köpeğe çarpan sürücüye ceza kesildi

3.Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobiliyle sokak köpeğine çarpıp yaralanmasına sebep olduktan sonra kaçan sürücüye 7 bin 216 TL ceza kesildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haceloğlu Mahallesi İstanbul ;Caddesi üzerinde bir sürücünün sokak köpeğine otomobiliyle çarparak yaralanmasına sebep olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti. Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, sürücünün B.B. olduğunu belirledi. Sürücüye, kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 7 bin 216 TL ceza uygulandı. Yaralanan köpeği belediye ekipleri olay yerinden alarak Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesine götürerek tedavi altına aldılar. - BİLECİK