Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
KİLİS - Kilis- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinden Kilis-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 V 5275 plakalı M.D. idaresindeki otomobil ile 27 AJS 744 plakalı M.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Sürücü M.D. ile İ.D. olay yerinde gelen sağlık ekiplerince. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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