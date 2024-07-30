Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Kilis-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, 27 V 5275 plakalı otomobil ile 27 AJS 744 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi.

30.07.2024 20:27
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Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

KİLİS - Kilis- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinden Kilis-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 V 5275 plakalı M.D. idaresindeki otomobil ile 27 AJS 744 plakalı M.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Sürücü M.D. ile İ.D. olay yerinde gelen sağlık ekiplerince. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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