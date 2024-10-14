Otoyolda Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 4 Yaralı - Son Dakika
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Otoyolda Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 4 Yaralı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, sıkışan bir yolcu için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı.

14.10.2024 00:59  Güncelleme: 01:05
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Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Otomobilde sıkışan kadın korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekledi

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken sıkışan bir yolcu için itfaiye ekipleri uzun süre kurtarma çalışması yaptı.

Kaza gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki 35 ARZ 198 plakalı tıra aynı istikamete gitmekten olan İ.D.'nin kullandığı 06 BT 5389 plakalı Hyundai marka otomobil Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkii 1. viyadüklerde arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralılar sürücü İ.D. ile yolcular G.D., T.U.D. ve F.E.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Uzun süre kurtarılmayı bekledi

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yolcu F.E. için Düzce Belediyesi ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan F.E.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını ise F.E. korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından otomobilde sıkışan F.E. kurtarılarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten verilirken kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 4 Yaralı - Son Dakika

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