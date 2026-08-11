Ovacık'ta Ayıdan Kaçarken Yaralandı
Ayıdan kaçan İlhan Atlı, kayadan düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ayıdan kaçarken kayadan düşen ve yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Olay, Ovacık ilçesine bağlı Işıkveren köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede büyükbaş hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki İlhan Atlı, yanında yavrusu bulunan bir ayıyla karşılaştı. Ayının saldırı girişimi üzerine panikleyen Atlı, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Düştüğü yerde yaralanan Atlı, cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Hastanede götürülen Atlı tedavi altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ovacık'ta Ayıdan Kaçarken Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?