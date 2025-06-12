Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programla ünlenen oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde evini boşaltacağını ve intiharın eşiğine geldiğini söyledi.
Bir dönemin ilgiyle izlenen televizyon programı Çok Güzel Hareketler Bunlar programının sevilen oyuncularından Metin Keçeci, icralık oldu.
İcralık olduğunu ve evini boşaltacağını söyleyen Keçeci, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. İntiharın eşiğine geldiğini söyleyen Keçeci, eski arkadaşları için "Cenazeme gelmesinler" dedi.
"İcralığım, pazartesi günü evden atılıyorum" diyen Keçeci, "Artık yutkunamıyorum bile. Üç beş sene önceye kadar beraber oturup aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım, dostlarım... Ya telefonla arıyorsun, kalbim gülmek istiyor, güldürmek istiyor. Ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki şimdiye 10 kere intihar etmiştim. Özellikle cenazem kalktığı zaman, beni bu hale düşüren her kim varsa rica ediyorum cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)