Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsünün, park halindeki minibüse ve otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Otobüs şoförünün yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsünde, özel halk otobüsünün park halindeki minibüse, ardından otomobile çarpması yer alıyor.

04.06.2024 13:32
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Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde freninin boşaldığı öne sürülen özel halk otobüsünün, park halindeki minibüse ve otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde dün meydana gelen kazada, freninin boşaldığı öne sürülen M.K. idaresindeki 54 J 2018 plakalı özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki Lütfi Baltacı hakimiyetindeki 54 AIU 033 plakalı Skoda marka otomobile çarptı, ardından 54 D 7891 plakalı Fiat marka minibüse ok gibi saplandı.

Otobüs şoförünün yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, özel halk otobüsünün park halindeki minibüse, ardından otomobile çarpması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Erenler, Sakarya, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özel halk otobüsünün otomobile ve minibüse çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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