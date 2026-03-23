Özel Harekat'ın 43. Yıl Dönümü Kutlandı

23.03.2026 09:19
Erzincan Emniyet, Polis Özel Harekat'ın 43. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat birimlerinin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı.

Paylaşımda, teşkilat bünyesinde önemli görevler üstlenen Polis Özel Harekat'ın 43 yıldır cesaret, fedakarlık ve kahramanlığın simgesi olduğu vurgulandı. Mesaj, "Özel Harekat Başkanlığımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadeleriyle tamamlandı.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı da kuruluş yıl dönümünü özel bir tanıtım filmiyle kutladı. Teşkilatın geçmişten bugüne uzanan mücadelesinin anlatıldığı film, izleyenlerden beğeni topladı.

Hazırlanan filmde, Polis Özel Harekat birimlerinin kuruluş süreci, karşılaştığı zorluklar ve üstlendiği kritik görevler etkileyici bir anlatımla aktarıldı. Ayrıca teşkilatın günümüzde ulaştığı modern yapı, gelişmiş teknolojik imkanlar ve yüksek operasyonel kabiliyetler de ön plana çıkarıldı.

"Geçmişin tecrübesiyle bugünün gücü" vurgusunun yer aldığı çalışmada, birimin sürekli gelişen ve kendini yenileyen yapısına dikkat çekildi.

22 Mart 1983'te kurulan Polis Özel Harekat birimleri, geçen 43 yılda hem teknolojik donanım hem de operasyonel güç açısından önemli gelişim kaydetti. Terörle mücadelede üstlendiği kritik görevlerle öne çıkan teşkilat, Türkiye'nin iç güvenliğinde önemli rol oynamayı sürdürüyor.

Yurt içinde yürüttüğü operasyonların yanı sıra yurt dışında da eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Polis Özel Harekat, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerine sağladığı katkılarla uluslararası alanda da etkinliğini artırıyor.

Disiplinli yapısı, yüksek eğitim seviyesi ve görev bilinciyle öne çıkan Özel Harekat personeli, değişen şartlara hızlı uyum sağlayarak görevini kararlılıkla sürdürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Erzincan, Savunma, Son Dakika

