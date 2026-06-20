Pakistan'da El Yapımı Bombalı Saldırı: 7 Ölü

Pakistan'da yola yerleştirilen iki el yapımı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yol kenarına yerleştirilen iki el yapımı bomba, uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Polisten yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi. İlk patlamanın bir aracın geçişi sırasında, ikincisinin ise sağlık ekiplerinin olay yerindekilere müdahale ettiği sırada gerçekleştirildiği aktarıldı. Polis memuru Yasir Afridi, "Yolcu taşıyan özel bir kamyonet, uzaktan kumandalı bir el yapımı patlayıcıyla hedef alındı. Yaralılar acil tedavi için bir araçla hastaneye götürülürken ikinci bir el yapımı patlayıcı infilak etti" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınayarak, sorumluların adalete teslim edileceğini belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari de saldırıyı kınayarak, "terörizmin iç ve dış destekçilerini" bu tür gruplara güvenli sığınaklar, lojistik destek ve mali yardım sağlamamaları konusunda uyardı.

Bölgede TTP faaliyet gösteriyor

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede TTP kısaltmasıyla bilinen Pakistan Talibanı ve diğer silahlı grupların faaliyet gösterdiği biliniyor. Pakistan, sınıra yakın bölgelerdeki saldırıların artmasından Afganistan'ı sorumlu tutarken, Afganistan ise ülke topraklarının silahlı gruplar için sığınak olarak kullanıldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. - İSLAMABAD