Pakistan'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 107'ye Yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 107'ye Yükseldi

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Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 107 oldu.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, böylece 26 Haziran'dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 107'ye yükseldiği bildirildi.

Öte yandan Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), 29 Temmuz'dan itibaren ülkenin büyük nehir havzaları, başkent İslamabad, Pencap'ın kuzeyi, Khyber Pakhtunkhwa eyaleti, Azad Keşmir ve Gilgit-Baltistan bölgelerinde yeni bir yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Pakistan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 107'ye Yükseldi - Son Dakika

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