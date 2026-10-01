Pakistan, Kunar ve Helmand'da 22 teröristin öldürüldüğünü duyurdu - Son Dakika
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Pakistan, Kunar ve Helmand'da 22 teröristin öldürüldüğünü duyurdu

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Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Kunar ve Helmand'da silahlı grup sığınaklarına hava saldırısı düzenlendiğini, 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, Afganistan'ın Kunar ve Helmand vilayetlerine düzenlenen hava saldırılarında 22 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Pakistan'ın saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 11'inin de yaralandığını aktardı.

Pakistan, gece saatlerinde Afganistan'ı hedef aldı. Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın Kunar ve Helmand vilayetlerinde silahlı grupların sığınaklarına saldırı gerçekleştirildiği, 22 militanın öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Gazab Lil Hak (Haklı Öfke) Operasyonu'nun devamı ve Pakistan'ın teröristleri, terör ağlarını ve destekçilerini ortadan kaldırma kararlılığı doğrultusunda, Fitna al-Khawarij ve Fitna al-Hindustan terör örgütlerinin saklandığı yerlere ve güvenli sığınaklarına karşı iyi planlanan hassas hava saldırıları düzenlenmiş, 22 terörist öldürülmüştür" denildi. Sığınaklarda depolanan büyük miktarda silah ve mühimmatın da imha edildiği aktarıldı. Pakistan'ın her zaman bölgesel barış ve istikrara önem verdiği, ancak Pakistan vatandaşlarının güvenliğinin "en öncelikli konu" olmaya devam ettiği vurgulandı. Gazab Lil Hak (Haklı Öfke) Operasyonu'nun Afganistan'dan "yabancı kaynaklı ve destekli terörizm tehdidini ortadan kaldırmak için tam hızla devam edeceği" belirtildi.

"9 sivil öldürüldü, 11'i yaralandı"

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'a ait uçakların Kunar vilayetine bağlı Shultan'daki Chugam ve Helmand vilayetine bağlı Garmser'deki Safar'da sivillere ait evleri bombaladığını belirterek kadın ve çocuk dahil 9 Afgan sivilin öldürüldüğünü, 11'inin de yaralandığını ifade etti. Saldırılarda 3 evin de yıkıldığını belirten Mücahid, "Bu eylemi, kabul görmüş tüm ilkelerin ihlali niteliğinde bir saldırı ve suç olarak kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

Pakistan, Afganistan'ı topraklarında sınır ötesi saldırılar düzenleyen Tehreek-i-Taliban (TTP-Pakistan Talibanı) da dahil olmak üzere silahlı grupları barındırmakla suçluyor. Afganistan ise bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan'ın saldırılarının sivilleri hedef aldığını savunuyor.

"Fitna al-Khawarij", Pakistan'ın ülkede terör örgütü listesinde yer alan Pakistan Talibanı'na mensup teröristler için kullandığı bir terim olarak biliniyor.

Kaynak: İHA
Zabihullah MücahidAfganistanPakistan3. SayfaPolitikaHelmandDünyaSon Dakika

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