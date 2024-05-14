Panikleyen motorcu gaz kolunu bırakmayı unutup dükkana daldı - Son Dakika
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Panikleyen motorcu gaz kolunu bırakmayı unutup dükkana daldı

Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, aracını park etmeye çalışırken yaşadığı heyecan sebebiyle bir telefon dükkanına daldı. Elini gaz kolundan çekmeyi unutan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.

14.05.2024 22:31
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Paniklediği için gaz kolunu bırakmayı unutup dükkana dalan motorcu kamerada

ANKARA - Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, aracını park etmeye çalışırken yaşadığı heyecan sebebiyle bir telefon dükkanına daldı. Elini gaz kolundan çekmeyi unutan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde yer alan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir sürücü, yeni aldığı motosikletini yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada panikleyerek elini gaz kolundan çekmeyi unuttu. Hızla telefon dükkanına dalan sürücü tezgahlara çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.

"Panikleyince gaz kolunu bırakamadı"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Hamza Mardinli: "Motorcu kaldırımın üzerine çıkıp yanaşmak istedi. Aracı zorlarken hızını alamayıp içeriye daldı. Panikleyince gaz kolunu bırakamadı. Ne olduğunu anlamadık. Hemen yanına koşup motorun kontağını kapattık. Sürücünün durumunu kontrol ettik. Dalgın bir anına geldiğini ve motoru yeni aldığı için alışamadığını söyledi. Sağlık durumu iyi, dükkanda ufak tefek hasarlar oluştu" dedi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Ankara, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Panikleyen motorcu gaz kolunu bırakmayı unutup dükkana daldı - Son Dakika

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