Paravan Şirket Operasyonunda 22 Tutuklama

Paravan şirket operasyonlarında 22 kişi tutuklandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paravan şirket kurarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Tekirdağ merkezli 14 ilde operasyon yapıldığını ve operasyonlarda 22 kişinin tutuklandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından Tekirdağ merkezli 14 ilde 'Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım' adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda; 28 şüphelinin yakalandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şüphelilerden; 22'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Lütfen, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla size iletilen linkleri güvenli olduğundan emin değilseniz açmayın. Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulundukları, İkna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve Mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Ayrıca suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon lira dolandırarak mağdur ettikleri ve şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu; 1 Milyar 300 Milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.