Parkta şüpheli çanta paniği: Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika
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Parkta şüpheli çanta paniği: Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir parkta sahipsiz bir çanta bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bomba imha uzmanı ekipler tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.04.2024 22:30
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Parkta şüpheli çanta paniği

Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde vatandaş yoğunluğu bulunan bir parkta bulunan sahipsiz çanta, bomba imha uzmanı ekipler tarafından uzaktan fünye ile patlatıldı. Sahipsiz çantadan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre Park bulvarı üzerinde bulunan ve halkın yoğun olarak kullandığı parkın içerisinde sahipsiz çanta gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, meraklı vatandaşları güvenli noktaya uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Parkta şüpheli çanta paniği: Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta şüpheli çanta paniği: Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı - Son Dakika
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