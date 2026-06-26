Kahramanmaraş'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş\'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
26.06.2026 06:47  Güncelleme: 06:51
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarlada çalışan 44 yaşındaki Mesut Kaygılı, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarlada çalışan 44 yaşındaki Mesut Kaygılı, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yukarı Mülk Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Kaygılı'nın kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kaygılı ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaygılı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaygılı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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