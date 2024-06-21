Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta 1 asker şehit olduğunu açıkladı.

21.06.2024 15:33
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta 1 asker şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P. Asb. Çvş. Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika


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