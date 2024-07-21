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Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini hızlandırmak için iş makineleriyle orman yolu açılırken, vatandaşlar yolun girişinde park halinde bulunan otomobili elleriyle kaldırarak yolun kenarına çekti.

Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına havadan helikopterle ve karadan müdahale devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin ormana girişlerini kolaylaştırmak ve yangına daha hızlı şekilde müdahale etmelerini sağlamak için iş makineleriyle orman yolu açıldı. Vatandaşların ise, araçlar geçebilsin diye yolun önünde park halinde bulunan bir otomobili elleriyle kaldırarak yolun kenarına çektiği görüldü. - İSTANBUL