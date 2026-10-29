Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı - Son Dakika
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Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

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Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
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Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene milli muharip uçak KAAN figürlerinin yer aldığı kırmızı-beyaz kravatla katıldı. Kravatta, kırmızı zemin üzerinde beyaz yıldız motifleri var ve her yıldız, uçları dışa bakan 5 küçük uçak silüetinin birleşmesinden oluşuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı dikkat çekti. Erdoğan’ın tercihi, Türkiye’nin milli savaş uçağı KAAN’ı Cumhuriyet Bayramı törenine taşıdı.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

KRAVATINDA KAAN FİGÜRLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN’ın figürlerinin yer aldığı kırmızı-beyaz bir kravat tercih etti. Kravatta, kırmızı zemin üzerinde KAAN’ın 5 silüetinin bir araya gelmesiyle oluşan yıldız motifleri bulunuyor.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir’deki törende taktığı kravatta, KAAN silüetlerinden oluşan yıldız motifleri dikkat çekti.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ KEZ

Erdoğan, aynı desendeki kravatı daha önce de iki kez takmıştı. Erdoğan, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Bedir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı 21 Ekim’de AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda KAAN desenli kravatla kürsüye çıkmıştı. Erdoğan, 27 Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulünde de aynı kravatla görüntülenmişti.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN

DEVLET ERKANI ASLANLI YOL’DA YÜRÜDÜ

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki ilk tören, Anıtkabir’de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

“FARKLI CEPHELERDE YOĞUN BİR MÜCADELE İÇİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün, uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü sene-i devriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı

Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, ‘Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır’ sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.”

Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Recep Tayyip ErdoğanMilli Muharip UçakCumhuriyet BayramıAnıtkabirGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı - Son Dakika
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