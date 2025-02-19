Pendik metroda yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının parmakları koptu - Son Dakika
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Pendik metroda yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının parmakları koptu

İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın, metroya inerken yürüyen merdivene ayakları sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğunu belirledi. H.Ç., Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişi kapatıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2025 14:01
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İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdiven faciası yaşandı. Yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik metroda yürüyen merdiven faciası: Yaşlı kadının parmakları koptu - Son Dakika

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