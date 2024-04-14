Pendik\'te Asker Eğlencesi Yapan Gruba Para Cezası

Pendik'te asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak lastik yakarak, drift attı. Görüntülerden kimliği tespit edilerek gözaltına alınan iki sürücüye 37 bin 315 TL para cezası kesildi.
Pendik'te asker eğlencesi yapan bir grup, trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Çamçeşme Mahallesi'nde asker eğlencesi yapan bir grup, alt geçitte yolu trafiğe kapatarak dans etti.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, araç plakasından araç sürücüsü Ş.D. ve motosiklet sürücüsü M.K. isimli şahıslar kısa sürede yakalandı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun ilgili 6 ayrı maddesi uyarınca toplam iki sürücüye 37 bin 315 TL para cezası kesildi. Ayrıca araç sürücüsü Ş.D. ve motosiklet sürücüsü M.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL
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