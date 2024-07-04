Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Pendik'te boşanma aşamasındaki eşinin sokak ortasında silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (49), boşanma aşamasında olduğu eşi Vedat Bıçak (50) tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Vedat Bıçak adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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