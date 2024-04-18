Pendik'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Pendik'te kavşaktan ana yola çıkan otomobil ile ana yolda seyir halinde olan hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yerde yattığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

18.04.2024 22:14
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Pendik'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te kavşaktan ana yola çıkan otomobil ile ana yolda seyir halinde olan hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yerde yattığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik'te saat 17.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan Kurnaköy-Ömerli Yolu Caddesi giren Ayhan A.'nın kullandığı 34 UR 3586 plakalı otomobil ile, ana yolda ilerleyen Muhammer E. yönetimindeki 64 FN 756 plakalı Man markalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ayhan A. ile yanında bulunan eşi Hediye A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralılara yardım etmek için yanlarına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kamyonun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yaralıların yerde yattığı ve ekipler ile vatandaşların yaralılara yardım ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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