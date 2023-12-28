Pendik\'te Hafriyat Kamyonunun Dorsesindeki Çimento Yola Döküldü

Pendik'te ani fen yapan hafriyat kamyonunun dorsesindeki çimento yoldaki araçların üzerine ve yola döküldü. Park halindeki bir minibüsün ön kısmı çimentoyla kaplanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te yaşanan olayda, çimento yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonun dorsesinde bulunan çimento, park halindeki servis minibüsüne, seyir halinde bulunan otomobilin üzerine ve yola döküldü. Servis minibüsünün ön kısmı çimentoyla kaplandı. Hafriyat kamyonunun şoförü ise gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. O ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL