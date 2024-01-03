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Pendik'te Kablo Pano Patlaması Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi - Son Dakika
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Pendik'te Kablo Pano Patlaması Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi

Pendik'te bulunan bir kablo panosunda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama sonucunda çevrede bulunan araç ve dükkan camları zarar gördü. Olay yerine gelen ekipler, onarım çalışması yaptı.

Pendik\'te Kablo Pano Patlaması Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülendi
03.01.2024 - 17:41,
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Pendik'te cadde üzerinde bulunan bir kablo panosunda meydana gelen patlama, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan yer altı kablolarında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çıkan yangın sonrası rögar kapağının hemen yanında bulunan kablo panosu şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle panoya ait metal parçaları caddeye saçılarak, etrafta bulunan araç ve dükkan camlarına zarar verdi. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, onarım çalışması yaptı.

Patlama anında dükkanında bulunan esnaf Özgür Parlak, "Ben dükkanda oturuyordum, bir patlama sesi duydum. Rögar kapağının patladığını gördüm, siyah dumanlar çıkıyordu. Elektrik kablolarından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sonra kapağının alev aldığını gördüm. Camlar ve araçlar zarar gördü. Daha sonra polis ve itfaiye geldi, rapor tuttular. Kendimizi zor kurtardık, bir anda kaçtık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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