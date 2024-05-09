Pendik'te kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla böyle darp etti - Son Dakika
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Pendik'te kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla böyle darp etti

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Pendik'te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek şahıs tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs yere düşürdüğü kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

09.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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Pendik'te kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla böyle darp etti

İSTANBUL - Pendik'te kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, sözlü tartışma yaşadığı bir erkek şahıs tarafından sokak ortasında darp edildi. Şahıs yere düşürdüğü kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı. Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü. Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp eden şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu.

Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla böyle darp etti - Son Dakika

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