Pendik'te lüks bir sitede oturan komşular arasında 'su sızıntısı' yüzünden tartışma çıktı. Üst komşusunun kapısına dayanıp 5 el ateş eden şahıs hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Pendik'te bulunan lüks bir sitede oturan Ahmet Akdemir'in (35) dairesinden alt kat komşusu Kürşat Aktaş'ın (47) dairesine banyodan su sızdığı gerekçesiyle ikili arasında bir süredir sorun yaşanıyordu. 23 Haziran 2023 tarihinde yeniden aralarında tartışma yaşanması üzerine ruhsatsız silahını yanına alan Aktaş, Akdemir'in dairesine çıktı. Ahmet Akdemir, kapıyı açtığı esnada komşusu tarafından kendisine 5 el ateş edildi. Hastaneye kaldırılan Akdemir'in vücudunda kırıklar olduğu ve hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği anlaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Kürşat Aktaş ifadesinde, olay öncesinde Ahmet Akdemir ile yaptığı telefon görüşmesinde Akdemir'in kendisine hakaret ettiğini, kapısına gittiğinde komşusunun boğazına yapışıp darp ettiğini anlatarak kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kürşat Aktaş hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi taşıma veya bulundurma' suçundan ise bir yıldan üç yıla kadar hapsi talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Komşu Tartışması: 'Su Sızıntısı' Nedeniyle Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan bin 305 askere bilgi aktarımı gerçekleştirdi. 'Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması' projesi ve narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 79 yaşındaki bir sürücü, teravih namazına gitmek için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu bir şahsın getirdiği uyuşturucuyla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlunu motosiklet egzozundan çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle azarlayan komşusunu tabancayla vurarak öldüren ve bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4 ve Susuz ilçesinde ise 2 köy yolu kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Bilecik'te devam eden 'Trafik Dedektifleri' eğitimleri kapsamında özel bir okulda minik öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Trafik Şube ekipleri, öğrencilere trafik kuralları, temel davranış şekilleri ve trafikte saygı konularında bilgi verdi. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlarken sevgi, saygı ve hoşgörünün önemine vurgu yaptı ve trafikte beklemenin önemini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?