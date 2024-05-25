Pendik'te Otomobil Kamyon Arkasına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Otomobil Kamyon Arkasına Çarptı: 2 Yaralı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.05.2024 06:30
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Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza 05.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 GIN 056 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Yusuf Aslan ve yanındaki yolcu araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Otomobil Kamyon Arkasına Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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