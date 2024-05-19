Pendik'te Otomobil ve Ticari Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Otomobil ve Ticari Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

Pendik\'te Otomobil ve Ticari Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

Pendik'te meydana gelen kazada, bir otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19.05.2024 03:24
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Pendik'te bir otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay 01.30 sıralarında Kurtköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden gelen 34 GNU 748 plakalı otomobil ile Orhanlı Caddesi'nden gelen 34 TDY 06 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Otomobil ve Ticari Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika

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