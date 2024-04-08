Pendik'te yediemin otoparkında yangın paniği - Son Dakika
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Pendik'te yediemin otoparkında yangın paniği

Pendik'te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Alevler aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

08.04.2024 18:40  Güncelleme: 18:42
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Pendik'te yediemin otoparkında yangın paniği

Kaçak alkollerin muhafaza edildiği depo yandı

İSTANBUL - Pendik'te bulunan yediemin otoparkında bulunan kaçak alkollerin muhafaza edildiği depoda yangın çıktı. Alevler aynı noktada bulunan 2 tıra sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Pendik'te bulunan Yedi Emin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Büro Amirliği'ne bağlı kaçak alkollerin muhafaza edildiği alanda henüz bilinmeyen nedenle bir yangın çıktı. Çok sayıda kaçak alkol şişelerinin alev aldığı yangın aynı noktada bulunan 2 tıra da sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su ve köpükle müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülen yangın sonrası polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldı. Dorseleri yanan 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te yediemin otoparkında yangın paniği - Son Dakika

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