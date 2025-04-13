Pensilvanya Valisi\'nin Evi Kundaklandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Valisi Josh Shapiro'in konutu gece yarısı ateşe verildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Harrisburg'da Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'in konutu gece yarısı ateşe verildi. Shapiro ve ailesi, yangının ardından polisin kendilerini uyandırması ile konutu terk etti. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Shapiro yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 02.00 sıralarında Pensilvanya Eyalet Polisi'nin kapıya sertçe vurmasıyla uyandık. Bir kundakçı, Harrisburg'daki Vali Konutu'nu ateşe vermişti. Tanrı'ya şükür kimse yaralanmadı ve yangın söndürüldü" ifadelerini kullandı. Shapiro, "Her gün toplumumuzu korumak için tehlikeye koşan kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekipleriyle dayanışma içindeyiz. Dün gece bu kahramanlar, bizim için de aynı cesareti gösterdi. Eşim Lori ve ben, bizi güvende tuttukları için onlara minnettarız" dedi.

Pensilvanya Eyalet Polisi, yangının konutun bir bölümünde önemli hasara yol açtığını ancak kontrol altına alındığını belirtti. Soruşturma devam ederken, yetkililer olayın kundaklama olduğunu doğruladı. Kundaklamanın arkasındaki neden henüz bilinmezken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. - PENNSYLVANIA