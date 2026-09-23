Perinçek, Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi

Perinçek, Kozinoğlu'nun ölümü soruşturmasında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı. Perinçek, ifadesinin ardından Silivri Adliyesi'nden ayrıldı.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, adliyede 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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