Peru'da Kamyonete Kaya Düşmesi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Peru'da Kamyonete Kaya Düşmesi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Peru'da dağdan kopan kaya parçası, park halindeki kamyonete düştü; 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı.

04.12.2024 14:40
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Peru'da kaya parçasının dağdan koparak otoyolda park halindeki bir kamyonetin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ağır şekilde yaralandı.

Peru'nun başkenti Lima'daki otoyolda yaşanan kazada büyük bir kaya parçası dağdan koparak park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ağır şekilde yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan yetkililer, hayatını kaybedenlerin ve yaralının kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Dev kaya parçasının düştüğü kamyonette yapılan aramada Çince yazılmış bir kimlik bulunduğu kaydedildi. Bölgedeki şiddetli yağış ve yıldırımların etkisiyle kayanın dağdan kopmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

Yetkililer, bölgedeki kötü hava şartlarına karşı halka "dikkatli olun" uyarısı yaptı. - LİMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Peru'da Kamyonete Kaya Düşmesi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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