ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentindeki Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Polis, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde düzenlenen Ramazan bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin detaylar netleşmeye başladı.
Philadelphia Emniyet Müdürü Kevin Bethel düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırının saat 14.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, polisin yaklaşık 30 el silah sesi duyduğunu söyledi. İki grup insanın birbirlerine ateş etmeye başlamasıyla insanların olay yerinden kaçtığını kaydeden Bathel, biri polis tarafından vurulan 15 yaşındaki silahlı çocuk şüpheli olmak üzere 3 kişinin yaralandığını ifade etti. Ayrıca olaya müdahale etmek için bölgeye giden polislerin kullandığı bir arabanın bir çocuğa çarptığını açıklayan Patel, çocuğun bacağının kırıldığını belirtti. Polis tarafından vurulan 15 yaşındaki şüpheli dahil 5 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Patel, olay yerinde 5 silahın ele geçirildiğini açıkladı.
Pensilvanya Valisi Shapiro: "Bayram sevinç zamanı olmalıdır"
Pensilvanya Valisi Josh Shapiro ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pensilvanya eyalet polisinin Philadelphia polisi ile temas halinde olduğunu ve soruşturmaya "tam destek" verdiklerini söyledi. "Bayram, Müslüman komşularımız için daima bir sevinç zamanı olmalıdır" diyen Shapiro, yaşanan saldırı nedeniyle Philadelphia Müslüman toplumunun her üyesi için üzüntü duyduğunu vurguladı. - PHILADELPHIA
Son Dakika › 3.Sayfa › Philadelphia'da Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Son Dakika
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