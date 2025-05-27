Philadelphia'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, erkek ve kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 15, 16 ve 17 yaşında 3 çocuğun bulunduğu 9 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Saldırının nedeni bilinmezken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı.

Fairmount Park'ta "Anma Günü" kapsamında gün boyu hareketlilik yaşandığı öğrenildi. - PHILADELPHIA