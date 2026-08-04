Trafik kazasında vefat eden uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik kazasında vefat eden uzman çavuş toprağa verildi

Trafik kazasında vefat eden uzman çavuş toprağa verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. 2019 yılında göreve başlayan Balaban'dan geriye eşiyle birlikte sosyal medyada paylaştığı mutlu anları kaldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban (30), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından naaşı memleketi Manisa'ya getirilen Balaban için Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Yunusemre İlçe Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Balaban ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Balaban'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Acılı aile ayakta durmakta zorlandı

2019 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan ve Hilal Balaban ile evli olduğu öğrenilen Ahmet Balaban'ın cenazesinde annesi Ummuhan Balaban ile babası Hasan Balaban ayakta durmakta güçlük çekti. Balaban ailesinin 3 çocuğundan biri olan Ahmet Balaban, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Balaban'dan geriye ise eşiyle birlikte sosyal medya hesabında paylaştığı mutlu hatıralar kaldı.

Kaynak: İHA

Yunusemre, 3. Sayfa, Balaban, Tatvan, Bitlis, Trafik, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında vefat eden uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:27
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:51:43. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik kazasında vefat eden uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.