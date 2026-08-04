Trafik kazasında vefat eden uzman çavuş toprağa verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını yitiren Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. 2019 yılında göreve başlayan Balaban'dan geriye eşiyle birlikte sosyal medyada paylaştığı mutlu anları kaldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban (30), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından naaşı memleketi Manisa'ya getirilen Balaban için Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Yunusemre İlçe Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Garnizon Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Balaban ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Balaban'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Acılı aile ayakta durmakta zorlandı

2019 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayan ve Hilal Balaban ile evli olduğu öğrenilen Ahmet Balaban'ın cenazesinde annesi Ummuhan Balaban ile babası Hasan Balaban ayakta durmakta güçlük çekti. Balaban ailesinin 3 çocuğundan biri olan Ahmet Balaban, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Balaban'dan geriye ise eşiyle birlikte sosyal medya hesabında paylaştığı mutlu hatıralar kaldı.