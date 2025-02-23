"Piyasa" dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi isyan ettirdi: Hep aynı rezillik, bıktık - Son Dakika
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"Piyasa" dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi isyan ettirdi: Hep aynı rezillik, bıktık

"Piyasa" dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi isyan ettirdi: Hep aynı rezillik, bıktık

Yeni dizi "Piyasa", dün ekranlara gelen ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu İlayda Alişan'ın canlandırdığı "Münevver" karakterinin zorla evlendiği eşinin, genç kadını birlikteliğe zorladığı anlar izleyicilerden büyük tepki aldı. İzleyiciler, "Her dizide aynı rezillik, bıktık", "İğrençlik üstüne iğrençlik" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

23.02.2025 11:19
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"Piyasa" isimli dizi ilk bölümüyle dün akşam ekranlarda izleyicilerle buluştu. İlayda Alişan, Alp Navruz, Fırat Altunmeşe, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı, Piyasa konusuyla da dikkatleri üzerine çekti. Diziyi izleyenler bazı sahnelere isyan etti.

"HER DİZİ AYNI REZİLLİK, BIKTIK"

Medya, magazin ve dizi dünyasındaki güç mücadelesini konu edinen dizinin ilk bölümünde oyuncu İlayda Alişan'ın canlandırdığı "Münevver" karakterinin kına gecesinde annesini kaybettiği anlar izleyicileri derinden etkiledi. Sonrasında yaşananlar ise izleyicilerden büyük tepki topladı.

Annesini toprağa veren Münevver acısını yaşarken istemeden evlendiği oyuncu Fırat Altunmeşe'nin canlandırdığı "Adar" karakteriyle ters düştü. Özellikle Adar'ın zorla Münevver'i birlikteliğe zorlaması tepki topladı. "Şimdi sen benim karım olacaksın" diyen Adar, Münevver'in üzerine yürüdü. Münevver direnerek Adar'dan kurtulsa da izleyiciler, "Her dizi aynı rezillik, bıktık", "İlayda cidden bu diziyi mi seçtin?", "Rol bile olsa tecavüzün ne kadar travmatik bir şey olduğunu anlayamadılar. Senaristlerin kadını da erkeği de tecavüz meraklısı. Bitmedi şu hevesleri", "İğrençlik üstüne iğrençlik" ifadeleriyle sahneye tepkilerini gösterdi.

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