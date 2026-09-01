Plakasız Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Hareketler

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde plakasız motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halindeyken ön kaldırarak tehlikeli hareketler yaptı. Sürücünün yaptığı hareketler hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Olay, İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle caddede seyir halinde bulunan sürücü, bir süre ilerledikten sonra motosikletin önünü kaldırarak yoluna devam etti. Trafiğin yoğun olduğu yolda sürücünün yaptığı tehlikeli hareketler, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün, diğer araçların arasında ön kaldırarak ilerlediği görüldü.