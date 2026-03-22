Polatlı\'da Otomobil Çarpması: Bir Kişi Ağır Yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Polatlı E-90 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki araçların arasından geçmeye çalışan Serkan Ö.'ye, Hüseyin Safa S. idaresindeki 06 DSH 158 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serkan Ö., ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA