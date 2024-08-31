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Polatlı'da vahşet: Elindeki dirgen ile yavru köpeği öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi elindeki dirgeni yavru köpeğe defalarca saplayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Polatlı'nın Çimenceğiz Mahallesi'nde Murat Sefer A. isimli bir kişi elindeki dirgeni yavru bir köpeğe defalarca sapladı. Yavru köpek olay yerinde öldü. Yaşanan vahşet bir vatandaş tarafından görüntülendi. Jandarma ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.