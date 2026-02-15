Polise Satırla Saldırı: 6 Yaralı - Son Dakika
Polise Satırla Saldırı: 6 Yaralı

15.02.2026 17:58
Küçükçekmece'de madde bağımlısı bir kişi, devriye görevi yapan polislere saldırdı, 6 kişi yaralandı.

Küçükçekmece ilçesinde, devriye görevi yapan polis ekiplerine hakaret edip satırla saldıran ve çıkan arbedede 4'ü polis, 2'si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına neden olan madde bağımlısı olduğu ileri sürülen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, polis aracının bölgede ring görevini yürüttüğü esnada madde bağımlısı bir şahıs polis ekiplerine "Niye geziyorsunuz, ne işiniz var burada" diyerek hakaret etmiş, polis ekiplerinin araçtan indiği esnada ise satırla polis ekiplerine saldırmıştı. Sokak üzerindeki sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ile şahsın yakınları arasında arbede çıkmış, 4'ü polis memuru, 2'si kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşlar olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

