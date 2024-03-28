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Polisin durdurduğu aracın bagajından 3 kaçak göçmen çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekipleri tarafından arama yapılan bir otomobilin bagajından Afgan uyruklu 3 göçmen çıktı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde bir aracın bagaj bölümünde gizlenmiş şekilde Afgan uyruklu 3 şahıs yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapmak suretiyle suç işleyen organizatör M.K. ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.