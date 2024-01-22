 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada

Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı.

22.01.2024 - 15:56,
Abone Ol

Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada

AKSARAY - Aksaray'da polisten kaçarken bir otomobile çarpıp kaza yerinden de kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün neden kaçtın sorusuna cevabı ise pes dedirtti.

Olay, Pamucak Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinde devriye gezen Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 LAS 93 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarını dikkate almayıp kaçan sürücü ara sokaklarda izini kaybettirmeyi başarırken, Büyük Bölcek Caddesine çıkış yaptığı esnada Atakan K. idaresindeki 68 RA 250 plakalı otomobile çarptı. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken, araçtan inen sürücü otomobilini kontrol ettikten sonra direksiyon başına geçip kaçmaya devam etti. Ekiplerin araç plakasını anons etmesi üzerine bölge abluka altına alınırken kaçan sürücü çok geçmeden Tatar Sokak'ta yakalandı. Kaza yerine getirilerek alkol testi yapılan sürücü M.G. gazetecilerin 'Neden kaçtın?' sorusuna "Vurdum abi, kaçtım. Ne yapayım, canını yediğim" diyerek cevap verdi. Yapılan işlemlerin ardından kazalı araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilirken 'dur' ihtarına uymayıp kazaya karışan sürücüye bin 250 TL para cezası kesildi.

Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aksaray, Güvenlik, Ceza, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçarken kaza yaptı, kaza yerinden de kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement