Polonya'da Rahibin Evinde Ölü Bulundu

3.Sayfa

Polonya'nın Drobin kasabasında bir rahibin evinde 1 kişi ölü bulundu. Adı açıklanmayan şahsın rahip ile kiliseye bağlı rahip evinde parti yaptığı, cesedinin bulunduğu odada ise çok sayıda cinsel gücü artırıcı hap olduğu tespit edildi. Rahip bölge piskoposluğu tarafından görevden alındı.

Polonya'nın Mazovya Voyvodalığı'na bağlı Drobin kasabasındaki bir rahibin evinde geçtiğimiz cumartesi günü 1 erkek ölü bulundu. Şahsın dün yapılan otopsisinde dolaşım ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü tespit edilirken, kesin ölüm nedeninin ise toksikoloji ve histopatoloji testlerinin ardından belirleneceği ifade edildi.

Rahibin evinde parti

Rahip evindeki ölüm Polonya medyasında yer almaya başlayan detayların ardından ülke gündemine oturdu. Buna göre hayatını kaybeden 29 yaşındaki şahıs, cuma günü pw. Sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika Kilisesi'nde görev yapan rahibi ziyarete geldi ve geceyi rahibin evinde geçirdi. İkili, evde sabaha kadar parti yaptı. Adı açıklanmayan rahip, cumartesi günü kilisedeki görevlerini yerine getirmek üzere evden ayrıldı. Akşamüstü rahibin evini temizlemeye gelen kadın, önceki gün misafir gelen şahsı yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Temizlikçi kadın derhal polise haber verirken, belirtilen adrese gelen doktor şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yatak odasındaki şahsın yanında çok sayıda cinsel gücü arttırıcı ilaç bulunurken, Plock Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Geceyi bir erkekle parti yaparak geçiren rahip olayın ortaya çıkması üzerine bölge piskoposluğu tarafından derhal görevden alınırken, evden de kovuldu.

Olaya ilişkin adli makamların ve bölge piskoposluğunun soruşturması sürüyor. - VARŞOVA