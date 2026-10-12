Polonya'da suikast şüphelisi gözaltına alındı, hedef Tusk ve Kosiniak-Kamysz'ti - Son Dakika
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Polonya'da suikast şüphelisi gözaltına alındı, hedef Tusk ve Kosiniak-Kamysz'ti

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Polonya'da Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e yönelik suikast planlamakla suçlanan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Aşağı Silezya bölgesinde yakalandığı ve Polonya vatandaşı olduğu, tehditlerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı.

Polonya polisi, Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e yönelik suikast planlamakla suçlanan bir kişiyi gözaltına alındı.

Polonya İçişleri Bakanlığı, Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'e yönelik muhtemel saldırılarla ilgili güvenilir bilgiler edindiğini açıklamıştı. Başbakan Tusk, polisin açıklamasından kısa bir süre sonra kendisine ve savunma bakanına yönelik bir suikast saldırısı planlamakla suçlanan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tusk, şüphelinin yakalanmasındaki "hızlı ve kararlı müdahale" nedeniyle polise teşekkür etti.

Özel Hizmetler Koordinatörü Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, şüphelinin Aşağı Silezya bölgesinde yakalandığını ve Polonya vatandaşı olduğunu söyledi. Dobrzynski, "Bu vakada, söz konusu tehditlerin gerçekten hayata geçirilme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, bakanların güvenliğinden sorumlu olan Devlet Koruma Servisi'nin muhtemel saldırıya ilişkin bilgileri içeren bir maili polise iletmesiyle planın ortaya çıkarıldığını söyledi. 2023'ten bu yana Polonya Başbakanı olarak görev yapan Tusk, 2014-2019 yılları arasında da Avrupa Konseyi Başkanı olarak görev almıştı.

Kaynak: İHA
Donald TuskGüvenlikPolitika3. SayfaPolonyaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da suikast şüphelisi gözaltına alındı, hedef Tusk ve Kosiniak-Kamysz'ti - Son Dakika
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