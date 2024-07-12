Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 uçağı piste çakıldı, pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 uçağı piste çakıldı, pilot hayatını kaybetti

Polonya'da yapılan prova uçuşunda Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 tipi hafif taarruz uçağı piste çakıldı. Kazada pilot Robert Jel hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya ordusu tüm M-346 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı. Yarın düzenlenecek olan Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. kuruluş yıldönümü gösterisi iptal edildi. Kazada hayatını kaybeden pilot Robert Jel'in en deneyimli pilotlardan biri olduğu belirtildi.

12.07.2024 18:29
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Polonya Hava Kuvvetlerine ait M-346 tipi hafif taarruz uçağının prova uçuşu sırasında piste çakılması sonucu Pilot Robert Jel hayatını kaybetti.

Polonya'da prova uçuşu faciaya sahne oldu. Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 tipi hafif taarruz uçağı prova uçuşu yaptığı sırada Lotnisko Gdynia - Kosakowo Havaalanı'nda piste çakıldı. Alevler içinde kalan uçakta Pilot Robert Jel hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Polonya ordusu tüm M-346 tipi uçakların uçuşunu askıya aldı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek Deniz Havacılık Tugayı'nın 30. kuruluş yıldönümünde gösteri yapacak M-346 hafif taarruz uçağının düştüğü doğrulandı ve yarınki törenlerin iptal edildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan taziye mesajında ise, kazada hayatını kaybeden Robert Jel'in en deneyimli pilotlardan biri olduğu aktarıldı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen kaza anının görüntülerinde büyük bir hızla piste çakılan ve alev topuna dönen uçağın pistin daha ileri bir noktasına savrulduğu görüldü. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 uçağı piste çakıldı, pilot hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait M-346 uçağı piste çakıldı, pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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