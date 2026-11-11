Portekiz Charles Fırtınası'na karşı alarmda, 200'den fazla uçuş iptal edildi - Son Dakika
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Portekiz Charles Fırtınası'na karşı alarmda, 200'den fazla uçuş iptal edildi

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Portekiz'de Charles Fırtınası nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi, eğitime bir gün ara verildi. Ülke genelinde 538 ihbar alınırken, İspanya'nın Piedralaves bölgesinde baraj riski nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi ve Madeira'da sel sularına kapılan 1 kişi kurtarıldı.

Portekiz'de etkili olması beklenen Charles Fırtınası nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi, eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi. Fırtınanın ulaşması beklenen İspanya'nın Piedralaves bölgesinde ise yerel bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.

Portekiz'de ocak ve şubat aylarında art arda yaşanan fırtınalara müdahalede yavaş kalmakla eleştirilen hükümet, ülkede etkili olması beklenen Charles Fırtınası karaya ulaşmadan önce tedbir aldı. Lisbon, fırtına karaya ulaşmadan önce acil durum ekiplerini ve orduyu alarma geçirdi. Fırtına nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi, eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi ve zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu. Vatandaşlara evlerinde kalmaları tavsiye edilirken, süpermarketler de dahil olmak üzere yüzlerce iş yeri geçici olarak kapatıldı.

Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA), fırtınanın merkezinin Atlas Okyanusu üzerinde ikiye ayrıldığını ve bu nedenle karaya ulaştığında etkisinin azaldığını bildirdi. Güneydeki Algarve bölgesinden ülkede etkili olmaya başlayan fırtınanın, günün ilerleyen saatlerinde Portekiz'in güney kesimleri ile Lizbon bölgesinde etkili olması bekleniyordu.

Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) Komutanı Mario Silvestre, ülke genelinde yetkililerin gece yarısı itibariyle 538 ihbar aldığını açıklarken, ani sel, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara karşı alarm seviyesini yüksek tuttuklarını belirtti. Yetkili, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Madeira Takımadaları'nda sel sularına kapılan 1 kişi kurtarıldı

Charles Fırtınası, Atlantik Okyanusu'nda yer alan Portekiz'e ait Madeira takımadalarını da etkisi altına aldı. Bölgede su baskınlarının yaşandığı ve çok sayıda ağacın devrildiği kaydedildi. Olaylarda bir kişinin garajını su basması sonucu sel sularına kapıldığı ancak, acil durum ekipleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İspanya'da 3 bin kişi tahliye edildi

Fırtınanın İspanya'nın güneybatısına ulaşması beklenirken, İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET, şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaların ciddi etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu kapsamda dün, İspanya'nın orta kesimlerindeki Piedralaves bölgesinde yerel bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi. Yerel kaynaklar, tahliye edilen kişilerin henüz evlerine dönmesine izin verilmediğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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