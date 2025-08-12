Portekiz'de Orman Yangını: 8 Bin Hektar Kül Oldu - Son Dakika
Portekiz'de Orman Yangını: 8 Bin Hektar Kül Oldu

12.08.2025 12:53
Portekiz'in Trancoso belediyesinde gerçekleşen orman yangını 8 bin hektarlık alanı etkilerken, 17 kişi yaralandı. 699 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının etkisi sürmekte.

Portekiz'in kuzeyindeki Trancoso belediyesinde cumartesi günü başlayan orman yangını, şu ana kadar 8 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Yangında 6'sı itfaiyeci toplam 17 kişi de yaralandı.

Avrupa genelinde rekor kıran sıcak hava dalgası devam ediyor. Portekiz'in kuzeyindeki Trancoso belediyesinde cumartesi günü başlayan orman yangını sürüyor. Alevlere 699 itfaiyeci, 221 araç ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. Belediye Başkanı Amilcar Salvador alevlerin çoğunluğu kestane bahçeleri, zeytinlikler ve üzüm bağlarından oluşan 8 bin hektarlık alanı küle çevirdiğini belirtti. Yangında 6'sı itfaiyeci olmak üzere en az 17 kişi de yaralandı.

Bu yıl 52 hektarlık alan kül oldu

Avrupa Orman Yangın Bilgi Sistemi'ne göre ülkede bu yıl şu ana kadar yaklaşık 52 bin hektar alan kül oldu. Bunun Portekiz'in toplam alanının yüzde 0.6'sına tekabül ettiği belirtildi. - LİZBON

Kaynak: İHA

